Schnelles Internet in Luzern verlangsamt sich

17 Gemeinden im westlichen Teil des Kantons Luzern müssen die für November und Dezember geplanten Abstimmungen zur Einführung des schnellen Internets absagen. Grund dafür sind Probleme mit dem österreichischen Partner der Gemeinden, der die Glasfaseranschlüsse realisieren sollte.

Mit dem Projekt Prioris wollen rund 20 Gemeinden des Entlebuchs, des Hinterlands und des Rottals für Bevölkerung und Wirtschaft schnelles Internet ermöglichen, dies auch ausserhalb der Dörfer. Sie begründen ihr Engagement damit, dass für die grossen Telekomfirmen wie Swisscom der Glasfaserausbau in der Region keine Priorität habe. Noch im April hiess es zum Projekt: "Wir sind auf der Zielgeraden."

Schweizer Markteintritt blockiert

Um das Vorhaben abzuwickeln, schloss sich Prioris mit einem österreichischen Unternehmen zusammen. Dieses habe am 11. Oktober mitgeteilt, dass ein neuer Gesellschafter die Vertragsunterzeichnung und den Markteintritt in die Schweiz blockiere, teilte Prioris mit. Bislang sei es noch nicht gelungen, die Zusammenarbeit auf eine neue verbindliche Basis zu stellen.

Prioris empfiehlt den beteiligten Gemeinden deswegen, die für November und Dezember angesetzten Abstimmungen abzutraktandieren. Bei diesen wäre es sowohl um das Projekt als auch um die kommunale finanzielle Beteiligung gegangen. Ein Geschäft, das nicht zu 100% abgesichert sei, dürfe nicht zur Abstimmung vorgelegt werden, hiess es.

Franzsepp Erni, Präsident des Steuerungsausschusses, sagte gegenüber 'Zentralplus' : "Es ist brutal. Wir haben viel Hoffnung in dieses Projekt gesetzt und die letzten zwei Jahre intensiv daran gearbeitet." Noch bis zuletzt habe man an die Umsetzung geglaubt. "Dieser Marschhalt so kurz vor der Ziellinie ist darum sehr schmerzhaft."

Partner bot "verlockende" Konditionen

Ob die Arbeit mit dem österreichischen Partner weitergeführt wird, ist noch offen. Dessen Name darf gemäss Prioris noch nicht genannt werden. "Wir haben etwas Vertrauen verloren", sagte Prioris-Viezpräsidentin Sandra Cellarius der 'Luzerner Zeitung' (Paywall), "das muss wieder aufgebaut werden." Der Partner habe aber verlockende Konditionen: Von den für den Ausbau nötigen 150 Millionen Franken müssten die Gemeinden nur 7 Millionen übernehmen.

Eine Möglichkeit sei auch, dass Gespräche mit Swisscom wieder aufgenommen würden. "Unser Ziel bleibt unverändert. Prioris wird weitergehen, in welcher Art auch immer", so Erni. Nach Angaben von Prioris haben in ihrem Einzugsgebiet noch 19'000 Haushalte für das Internet einen veralteten Kupferkabelanschluss. Eine flächendeckende Versorgung mit einem leistungsfähigen Internet sei aber für die Standortattraktivität der Region zentral.