Schweiz-Chefin Petra Jenner verlässt Salesforce

Etwas über ein Jahr nach der Ernennung von Petra Jenner zur Schweiz-Chefin von Salesforce teilt das Unternehmen mit, dass die Managerin den CRM-Spezialisten verlassen wird. Sie werde per Ende Juni eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen, heisst es in einer knappen Mitteilung.

Die Suche nach einem neuen Salesforce Country Leader sei angelaufen. In der Zwischenzeit übernimmt Rami Habib, AVP und Head of Cloud Sales, die Leitung von Salesforce Schweiz. Der Manager, der seit acht Jahren im Führungsteam arbeitet, übernimmt das Ruder am 1. Mai interimistisch.

Jenner war seit sechs Jahren für Salesforce tätig und bekleidete verschiedene Management-Positionen in Europa. Von Salesforces Zentraleuropa-Chef Stefan Höchbauer heisst es zum Abschied: "Petra ist während ihrer sechsjährigen Tätigkeit für Salesforce eine grossartige Führungskraft und wichtige Leistungsträgerin gewesen. Ich danke ihr für alles, was Sie für uns getan hat, namentlich ihre Aufbauarbeit für unser Geschäft in der Schweiz sowie in den aufstrebenden mittelosteuropäischen Märkten, und vieles mehr".