Schweiz ein weiteres Mal Innovations-Europameister

Auch wenn es manchmal Unkenrufe in Sachen Innovationskraft der Schweiz oder unseren Rückstand bei der Digitalisierung gibt, laut dem aktuellen European Innovation Scoreboard 2022 (EIS) der EU liegt die Schweiz in Europa in der Innovationsfähigkeit weiterhin ganz an der Spitze. Mit einem Index-Gesamtwert von 142,4% lässt die Schweiz wie in früheren Ausgaben des EIS auch die EU-Spitzenreiter Schweden (135,7%), Finnland (135,5%) und Dänemark (134,8%) deutlich hinter sich.