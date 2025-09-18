Schweiz nutzt KI trotz Misstrauen

Die neuste Ausgabe des Wissenschaftsbarometers der Universität Zürich zeigt ein klares Stimmungsbild zu Künstlicher Intelligenz. Eine Mehrheit der Bevölkerung nutzt bereits KI-Anwendungen. Rund ein Viertel davon sogar häufig. Doch wenn es um Verlässlichkeit geht, kehrt sich das Bild um. Fast die Hälfte der Befragten stuft Künstliche Intelligenz bei wissenschaftlichen Themen als "nicht oder eher nicht vertrauenswürdig" ein. Für die Schweizer IT-Branche ist dies ein klarer Handlungsauftrag.

Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung sprechen sich dafür aus, dass die Schweiz eigene KI-Modelle entwickeln sollte. So könnte die Abhängigkeit von den grossen Tech-Nationen wie den USA und China reduziert werden. "Die Menschen wünschen sich Schweizer KI-Infrastrukturen und bleiben zugleich vorsichtig bei KI als Informationsressource", erklärt Co-Projektleiter Niels G. Mede. Diese Kombination aus Vertrauen in die einheimische Innovationskraft und gesunder Skepsis sei ein idealer Ausgangspunkt für eine verantwortungsvolle, nationale KI-Strategie. Das Modell Apertus der ETH und EPFL könnte hier ein Anfang sein.

Medienwandel als Treiber der KI-Nutzung

Die Nutzung von KI treibt zusätzlich den Wandel im Medienkonsum an. Gerade bei jüngeren Menschen gewinnen digitale und audiovisuelle Angebote rasant an Bedeutung. Videoplattformen und KI-Tools wie ChatGPT werden von dieser Gruppe bereits intensiver genutzt als Radio oder Podcasts. "Wir sehen hier die klaren Spuren des Medienwandels", erklärt Co-Projektleiterin Julia Metag.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass die junge Generation bereits heute über KI-Anwendungen mit Informationen in Kontakt kommt und diese als selbstverständlichen Teil ihres Alltags betrachtet. Auch sind der Wunsch nach digitaler Souveränität sowie die fortschreitende Nutzung von KI ein klares Signal der Gesellschaft an die Schweizer IT-Landschaft.