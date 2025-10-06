Schweiz soll Lagebild der Cybergefahren zeichnen

Regierungsorganisationen weltweit fehlen standardisierte Kennzahlen zur Cybersicherheit. Die Wirtschaft besitze heute entsprechende Rahmenwerke von Organisationen wie CISA (US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) und ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), ergab eine Analyse der Versicherung Zurich Insurance Group. Auf nationaler Ebene herrsche aber ein Mangel an Kennzahlen, um politische Entscheide zu treffen.

Die Versicherung rechnet vor, dass durch die fehlenden Kennzahlen zu Cybersicherheit ein Schadenpotenzial von bis zu 900 Milliarden Dollar existiere. Die Zurich und andere Anbieter von Cyberversicherungen würden nur 1% der wirtschaftlichen Verluste durch Cybervorfälle abdecken.

Um diese 99%-Lücke zu schliessen, regt der Konzern gemeinsam mit den Organisationen Cyber Threat Alliance und Cybergreen Institute an, dass staatliche Stellen Kennzahlen zum Schutz vor Cyberbedrohungen erheben sollten. Messgrössen könnten zum Beispiel die Anzahl bedeutender Cybervorfälle sein, die Zeit bis zur Eindämmung von Cybervorfällen und die Zeit bis zur Wiederherstellung des Betriebs, der Anteil der Firmen mit einer Cyberversicherung sowie die Zahl unbesetzter Stellen im Bereich Cybersicherheit.