Schweiz verzeichnet markant weniger Cyberangriffe

Im vergangenen Monat wurden weltweit durchschnittlich 1900 Cyberangriffe pro Organisation und Woche gezählt, wie aus dem aktuellen Cyber Threat Report von Check Point hervorgeht. Während das ein leichter Rückgang gegenüber dem August, aber ein Anstieg im Jahresvergleich sei, zeige sich die Entwicklung in der DACH-Region deutlich positiver.

In der Schweiz sank die Zahl der Angriffe pro Unternehmen laut Analyse auf 971 – ein Minus von 30% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch Deutschland (-5%) und Österreich (-4%) verbuchten Rückgänge, was die Region insgesamt auf durchschnittlich 1227 Angriffe pro Woche brachte – eine Abnahme von 10,5% im Vergleich zum August 2025.

Konsumgüter und Telekommunikation im Visier

Innerhalb der Schweiz zählten Konsumgüter & Dienstleistungen, Telekommunikation sowie der öffentliche Sektor zu den am häufigsten angegriffenen Sparten, wie Check Point schreibt. Weltweit habe es erneut den Bildungssektor am härtesten getroffen, gefolgt von Telekommunikation und Regierungsinstitutionen.

Ein besonderes Augenmerk gilt laut Report der Landwirtschaft, die global einen Zuwachs der Angriffe um 57% verzeichnete. Der Sektor sei aufgrund seiner zunehmenden Digitalisierung besonders verwundbar und gleichzeitig oft unzureichend geschützt, so Check Point.

Ransomware: Neue Gruppen, neue Taktiken

Auch wenn sich die Bedrohungslage im deutschsprachigen Raum zu entspannen scheint, sieht es weltweit noch anders aus – insbesondere im Bereich Ransomware. Diese Sparte verursachte laut Check Point im September 562 öffentlich bekannt gewordene Angriffe, was einem Anstieg von 46% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Am stärksten betroffen war Nordamerika mit über der Hälfte aller dokumentierten Fälle (54%), gefolgt von Europa (19%).