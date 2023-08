Schweizer Angestellte sehen ihren Job durch KI in Gefahr

Künstliche Intelligenz ist in der Arbeitswelt angekommen. Gemäss einer Umfrage des Prüfungs- und Beratungskonzerns Deloitte setzen bereits 61% aller Befragten aus der Schweiz, die mit einem Computer arbeiten, generative KI-Programme in ihrem beruflichen Alltag ein. Dabei zeigt sich, dass diejenigen Personen, die solche Tools vermehrt einsetzen, sich am meisten um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze sorgen.

Der höchste Anteil der KI-Nutzung in Schweizer Büros entfällt auf generative Text- (47%), Bild- (26%) und Codierungsprogramme (24%). Der Grossteil der Befragten ist zufrieden mit den erzielten Resultaten und bewertet die Ergebnisse mit 7 von 10 möglichen Punkten. Das bringt zahlreiche Vorteile mit sich: Viele Teilnehmende geben an, dass sie durch KI-Programme effizienter arbeiten (63%), kreativer sind (54%) oder die Qualität ihrer Arbeit steigern können (45%).

Gefahren und Risiken

Die Nutzung generativer KI durch Mitarbeitende birgt jedoch auch Risiken. Bei 24% aller Befragten ist der Einsatz von generativen KI-Tools verboten. In vielen Unternehmen wird die KI-Implementierung jedoch nicht durch das Management gesteuert und entsprechend auch nicht mit klaren Richtlinien versehen. Stattdessen setzen die Angestellten die Tools eigenständig ein, oftmals auch ohne das Wissen ihrer direkten Vorgesetzten (26%).

Für Unternehmen birgt dies grosse Risiken, etwa im Hinblick auf den Datenschutz oder die Umgehung von etablierten Betriebsprozessen. Diese Schwachstelle zeigt sich auch bei den verwendeten Geräten. Knapp 60% der Befragten geben an, dass sie ihren persönlichen Computer oder das Handy für die Nutzung der Programme für ihre Arbeit einsetzen.

Die Umfrage zeigt jedoch auch, dass sich viele der Befragten der möglichen Risiken, die sich für ihren Arbeitgeber durch den Einsatz von KI ergeben, durchaus bewusst sind. 67% sehen falsche, fehlerhafte oder unvollständige Informationen als einen der Hauptnachteile von Generativer KI. 65% der Befragten haben Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit und 64% sorgen sich um den Datenschutz.

Quelle: Deloitte

Mischung aus Angst und Begeisterung

Trotz den Vorteilen, die sich aus der KI-Nutzung ergeben, bereitet die Tech­no­logie auch vielen Angestellten Sorge. 43% der Befragten geben an, dass sie befürchten, dass ihr Job in den kommenden 5 Jahren wegen des zunehmenden Einsatzes von KI-Programmen in Gefahr ist. Dabei zeigt sich auch, dass sich, wer KI bereits sehr stark in seinem Berufsalltag einsetzt, eher vor einem Jobverlust fürchtet.

Rund die Hälfte der Teilnehmenden ist deshalb überzeugt, dass sie die Nutzung von generativen KI-Programmen erlernen müssen. In der Verantwortung sehen sich die Angestellten allerdings nicht selbst, sondern primär ihren Arbeitgeber, der die nötigen Kenntnisse durch Fort- und Weiterbildungen vermitteln soll.

Quelle: Deloitte

Klar ist, dass generative KI die Arbeitswelt in den kommenden Jahren grundlegend verändern wird. Deshalb sei ein konstruktiver Umgang mit dem Thema wichtig, heisst es von Deloitte. "Dadurch können neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI entstehen", sagte Marc Beier­schoder, Leiter Artificial Intelligence and Data Offering bei Deloitte Schweiz.

"In konstruktiv gestalteten KI-Ökosystemen werden Mitarbeitende nicht einfach durch KI-Programme ersetzt. Vielmehr setzen geschulte Fachkräfte ihr Wissen im beruflichen Alltag gezielt ein und tragen so die Zukunftsstrategie des Unternehmens aktiv mit."