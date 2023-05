Schweizer Angestellte wollen KI für ihre Arbeit nutzen

65% der Schweizer Angestellten wollen so viel Arbeit wie möglich an Künstliche Intelligenz abgeben und so die Arbeitsbelastung verringern, heisst es in der jährlichen "Work Trend Index"-Studie von Microsoft. Zwar hat etwa die Hälfte Bedenken, dass KI ihre Arbeit ersetzen könnte. Aber dennoch würden drei Viertel KI neben administrativen Aufgaben auch für analytische und kreative Aufgaben einsetzen.

Angestellte wollen sich mit KI stärken

Mittlerweile habe das Arbeitstempo und -volumen überall "erheblich zugenommen", kommt die Studie zum Schluss. Es fehle den Schweizer Arbeitnehmerinnen und -nehmern deswegen an Zeit und Energie für Innovationen und strategisches Denken. In der Schweiz hätten dieses Problem rund 60% der Angestellten, und 58% der Führungskräfte äusserten sich besorgt darüber.

"Der Plattformwandel zur KI ist in vollem Gange. Unsere Daten zeigen, dass Mitarbeitende und Führungskräfte die Vorteile von KI nutzen möchten", sagt Catrin Hinkel, CEO Microsoft Schweiz. "Die Schweiz ist hervorragend positioniert, um zu zeigen, wie sich neue Technologien wie Unternehmen verändern und einige der dringendsten gesellschaftlichen Herausforderungen lösen können. Wir müssen weiterhin einen offenen Dialog über KI führen und gleichzeitig hohe ethische Standards für diese Technologie festlegen und aufrechterhalten."

Trotz Sorgen wolle man sich selbst durch KI stärken, statt menschliche Arbeitskräfte zu ersetzen. Die Befreiung von digitaler Last und mehr Zeit für wirkungsvolle Arbeit überwiegen für Schweizer Mitarbeitende die Gefahr, dass KI ihre Arbeitsplätze übernimmt.

Managerinnen und Manager wollen ihre Angestellten ausserdem explizit mit KI unterstützen. Sie hoffen auf Produktivitätssteigerung, Automatisierung von Aufgaben und auf mehr Wohlbefinden.

Neue Fähigkeiten gefordert

Mit neuen Technologien kommt aber auch der Bedarf nach neuem Know-how. Schweizer Führungskräfte müssen in Stelleninseraten andere Fähigkeiten fordern, "um auf die wachsende Bedeutung der KI vorbereitet zu sein." Microsoft verzeichne in den USA bereits einen Anstieg der LinkedIn-Stellenausschreibungen, in denen generative Künstliche Intelligenz erwähnt wird.

Viele Angestellte zweifeln auch an sich selbst: 58% sagen, dass sie derzeit nicht über richtige Kenntnisse verfügen.

"KI wird zu einem völlig neuen Interaktionsmodell zwischen Menschen und Computern führen: Schon bald wird die Arbeit ohne sie nicht mehr dieselbe sein", schreibt Microsoft in der Studie.