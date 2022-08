Schweizer "Camper-Airbnb" startet nächste Finanzierungsrunde

Mit seiner vor gut einem Jahr lancierten Parking-App für Wohnmobilbesitzer ist das Luzerner Startup Parkn'Sleep auf Wachstumskurs. Nachdem für die Plattform laut 'Zuger Zeitung' über eine erste Seed-Finanzierung bereits 1,45 Millionen Franken gesammelt werden konnten, wollen Mitgründer und CEO Lukas Imhof nun in einer sogenannten Series-A-Finanzierung bis Ende dieses Jahres weitere 2,6 Millionen Franken einnehmen.

In der Schweiz wurde die Plattform im Juni 2021 lanciert, Anfang 2022 erfolgte der Start in der DACH-Region. Inzwischen umfasst das Angebot laut Website 465 Standorte mit 5546 Stellplätzen in 11 Ländern Europas. Das "Camper-Airbnb" wird demnach von knapp 20'000 Personen genutzt.

Laut Imhof ist der Markt reif, und "entscheidend ist, dass wir ihn schnell besetzen". Denn seit Jahren würden immer mehr Menschen die Welt mit dem Campervan oder dem Wohnmobil entdecken wollen, erklärt er den Trend. Aktuell seien europaweit rund 8,5 Millionen Wohnmobile zugelassen. Denen stünde aber eine stagnierende Zahl von Stellplätzen ausserhalb von Campingplätzen gegenüber. So werde oft Mangels Angebot wild oder halblegal übernachtet, was bei den Grund- oder Parkplatzbesitzern für Unmut sorge. Hier schaffe die App von Parkn'Sleep Abhilfe. Die Plattform verspricht Gemeinden, Restaurants, Bergbahnen, Häfen und Bauern aus dem Ärgernis eine Ertragsquelle zu machen. Der Parkplatzbesitzer registriert sein Angebot, alles andere übernimmt Parkn'Sleep. Die App zeigt den Campern in Echtzeit die Verfügbarkeiten an, lokal angebrachte QR-Codes stehen für ein digitales Check-In zur Verfügung und abgerechnet wird automatisch.