Schweizer Automobil-Startup Wayray ist bankrott

Das Startup Wayray entwickelte Unterhaltungs- und Navigationssysteme für Autos. Das Besondere dabei: Die Informationen werden holografisch auf die Windschutzscheibe projiziert. Gründer und CEO Vitaly Ponomarev besuchte 2017 unsere Redaktion und erzählte von seinem Vorhaben

Wie das Westschweizer Fernsehen ' RTS ' berichtet, wurde Wayray nun für bankrott erklärt. Dabei lief es dem Unternehmen gut. Der chinesische Konzern Alibaba war mit 18 Millionen Franken eingestiegen und unter anderem waren auch Porsche oder Hyundai investiert

Just als Wayray im Februar 2022 weitere 100 Millionen Dollar von einem neuen Investor für den Bau eines Produktionszentrums in der Nähe von Zürich erhalten sollte, begann der Krieg in der Ukraine, heisst es bei 'RTS'. Die internationalen Sanktionen hätten das Unternehmen hart getroffen, laut dem Bericht unter anderem durch die Sperrung von Vermögenswerten und dem Risiko, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Es gebe allerdings noch Hoffnung, das Unternehmen und die Arbeitsplätze zu retten. Sie besteht darin, möglichst rasch "europäische, asiatische oder amerikanische Käufer zu finden".