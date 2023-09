Schweizer Fintech sammelt 15 Millionen Dollar

Das in Zürich gegründete Fintech-Unternehmen Gentwo hat eine Finanzierungsrunde über 15 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das Geld stammt vom US-Investor Point72 Ventures und soll in die Weiterentwicklung der Financial-Engineering-Plattform des Unternehmens fliessen. Ausserdem will Gentwo laut einer Mitteilung in die weitere internationale Expansion investieren.

Point72 Ventures sei mit "seiner Erfahrung nicht nur im Fintech-Bereich, sondern auch bei KI der perfekte Partner", sagt Patrick Loepfe, Mitbegründer und Verwaltungsratspräsident von Gentwo.

Das 2018 gegründete Fintech bietet eine B2B-Whitelabel-Plattform, mit der Vermögensverwalter ihren Kunden Zugang zu digitalen oder nicht bankfähigen Vermögenswerten wie Immobilien und Kunst bieten können. Dabei handle es sich um einen wachsenden Markt, schreibt das Fintech, Vermögensverwalter und deren Kunden seien stets auf der Suche nach neuen Finanzprodukten. Bis heute habe man für mehr als 250 Kunden in 26 Ländern gut 1000 Anlageprodukte auf den Markt gebracht.

Geleitet wird das Fintech mit seinen rund 70 Mitarbeitenden von Co-Founder Philippe A. Naegeli. Neben dem Hauptsitz in Zürich unterhält Gentwo auch einen Entwicklungsstandort in Pristina.