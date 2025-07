Schweizer Firmendaten für globales Handelsregister

Das Bundesamt für Statistik will die internationale Sichtbarkeit von Schweizer Unternehmen erhöhen. Dafür geht das Amt eine Kooperation mit der gemeinnützigen Stiftung Gleif ein, wie sie mitteilt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen Daten aus dem Unter­nehmens­identifikations­register (UID) der Schweiz mit den Einträgen von hiesigen Unternehmen im LEI-Register von Gleif verknüpft werden. Nach Aussage der Stiftung wird durch die Integration eines URL-Links in die LEI-Datensätze der Zugriff auf das UID-Register erleichtert. Damit liessen sich Prozesse wie Know Your Customer (KYC) oder Know Your Supplier (KYS) optimieren, denn manuelle Recherchen würden entfallen.

Gleif steht für Global Legal Entity Identifier Foundation. Die Stiftung hat sich nach eigenen Angaben der Aufsicht und Weiterentwicklung des globalen LEI-Systems verschrieben. LEI sei ein weltweit gültiger, 20-stelliger alpha­numerischer Code auf Basis des ISO-Standards 17442. Er ermöglicht die eindeutige Identifizierung von Rechtspersonen durch einen einheitlichen und öffentlich zugänglichen Index.

Das Schweizer Bundesamt ist der dritte Datenlieferant für das Register, so Gleif. Bis anhin seien schon nationale Handelsregisterdaten aus dem Companies House in Grossbritannien und der niederländischen Handelskammer in der Datenbank vorhanden.