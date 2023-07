Forscherinnen und Forscher der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) haben ein biologisch abbaubares Display entwickelt. Das neue Material auf der Basis von Cellulose lässt sich mit dem 3D-Drucker ausdrucken. Die Empa schreibt in einer Mitteilung von einer "eierlegenden Wollmilchsau". Das neue Material sei nicht nur biologisch abbaubar, sondern leite auch Strom und könne die Farbe verändern.

"Nachhaltige Materialien, die sich 3D-drucken lassen, sind von grossem Interesse, unter anderem für Anwendungen in biologisch abbaubarer Elektronik und für das Internet der Dinge", sagte Gustav Nyström, Leiter des Empa-Labors "Cellulose & Wood Materials" in der Mitteilung. In Zukunft könnte die Cellulose-basierte Tinte laut Empa zahlreiche ganz unter­schiedliche Anwendungen finden. Etwa für Temperatur- und Verformungs­sensoren, zur Kontrolle der Lebensmittelqualität oder für biomedizinische Diagnosen.

Verändert die Farbe

Als Ausgangsstoff diente den Forschenden Hydroxypropyl-Cellulose (HPC), die unter anderem als Hilfsstoff in Pharmazeutika, Kosmetikartikeln und Lebensmitteln eingesetzt wird, wie die Empa schreibt. Wird diesem Stoff Wasser beigefügt, bildet er Flüssigkristalle, die je nach Konzentration und Temperatur in verschiedenen Farben schillern.

Durch Zugabe von Kohlenstoff-Nanoröhrchen machten die Wissenschaft­ler­innen und Wissenschaftler der Empa die Flüssigkeit elektrisch leitfähig. Das ermöglichte es den Forschenden, die Temperatur und damit die Farbe der Flüssigkristalle durch das Anlegen einer elektrischen Spannung zu steuern. Um dieses HPC-Gemisch druckbar zu machen, fügten die Forscherinnen und Forscher dem Material Cellulose-Nanofasern bei.