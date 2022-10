Schweizer Informatikerinnen gewinnen Medaillen an europäischer IT-Olympiade

Vom 16. bis 23. Oktober 2022 fand die zweite Ausgabe der European Girls' Olympiad in Informatics (EGOI) statt, bei der auch die Schweiz abstauben konnte. 4 Schweizer IT-Nachwuchstalente sind laut einer Mitteilung mit einer Medaille ausgezeichnet worden. Silber ging an Jasmin Studer vom Gymnasium Lerbermatt in Bern. Dazu haben Hannah Oss (Kantonsschule am Burggraben, SG), Priska Steinebrunner (Alte Kantonsschule Aarau, AG) und Vivienne Burckhardt (Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Rämibühl, ZH) je eine Bronzemedaille gewonnen.

Die erste EGOI startete letztes Jahr pandemiebedingt online, geplant war sie jedoch in Zürich. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung von Freiwilligen. Mit der Olympiade wolle man "junge Frauen in der Informatik durch Erfolgserlebnisse und den Kontakt mit Vorbildern und Gleichgesinnten ermutigen", heisst es auf der Website. Dieses Jahr durfte die Türkei den Startschuss für den jährlich stattfindenden Wettbewerb geben. Die 2. Ausgabe fand in Antalya statt. "Für mich war es spannend zu merken, dass es viele Mädchen in der Informatik gibt, was man sonst manchmal nicht so wahrnimmt", beschreibt Bronze-Gewinnerin Hannah Oss ihre Erfahrung.

Das Format des Wettbewerbs orientiert sich an etablierten Wettbewerben wie der internationalen oder mitteleuropäischen Informatik-Olympiade. Der Hauptteil der Veranstaltung besteht aus 2 fünfstündigen Prüfungen, an den anderen Tagen sind Freizeit-Exkursionen im jeweiligen Land geplant. Während der Olympiade müssen die jungen Frauen ihre Programmierfähigkeiten, ihr logisches Denken und mathematisches Vorwissen unter Beweis stellen. In einer Aufgabe mussten die jungen Frauen dieses Jahr etwa simulieren, wie viele Möglichkeiten es für den Bau einer Mauer aus Lego-Steinen gibt. In die Bewertung floss nicht nur die Problemlösung mit ein, sondern auch die Effizienz des verwendeten Algorithmus.

Die EGOI findet im Rahmen der Wissenschafts-Olympiade statt. Diese will "Jugendliche fördern und ihre wissenschaftliche Begabungen und Kreativität wecken." Jedes Jahr werden 10 Olympiaden in den Bereichen Biologie, Chemie, Geographie, Informatik, Linguistik, Mathematik, Philosophie, Physik, Robotik und Wirtschaft veranstaltet. Die Wissenschafts-Olympiade und der Verein Informatik-Olympiade gehören zum Netzwerk IT-Feuer, welches sich für die Informatikbildung in der Schweiz stark macht.