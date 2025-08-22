Schweizer Infrastrukturanbieter bilden Bündnis für mehr Cybersicherheit

Ein Bündnis von Akteuren aus dem Schweizer Energie- und Technologiesektor will auf die zunehmenden Cyberbedrohungen für kritische Infrastrukturen reagieren. Zu diesem Zweck wurde am 21. August in Bern das Secure Swiss Utility Network (SSUN) lanciert. Dieses verfolgt laut Mitteilung das Ziel, die digitale Resilienz des Energie- und Versorgungssektors zu stärken und ist Teil der nationalen Sicherheitsstrategie.

Die Initiative wird vom Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) sowie den Unternehmen Anapaya, Axpo, Cyberlink, Litecom, Sunrise und Swisscom getragen. "Die rasche Digitalisierung der Energieinfrastrukturen sowie der Ausbau erneuerbarer Energien, intelligenter Netze und der Elektromobilität führen zu einer zunehmenden Komplexität im Schweizer Energiesystem. Diese erhöht die Anfälligkeit für Cyberrisiken", halten sie fest.

Deshalb wurde im Rahmen einer vom VSE beauftragten Taskforce das SSUN entwickelt. Es soll die Versorgungsunternehmen in einer sicheren digitalen Umgebung verbinden. SSUN ermögliche eine zuverlässige Anbindung an die nationale Datenplattform und sichere den Datenaustausch im Zusammenhang mit dezentraler Produktion und dem Flexibilitätsmanagement des Netzes.

Das Netzwerk basiert auf der Scion-Technologie von Anapaya. Diese sei bereits im Gesundheitswesen, im Finanzsektor und in der Verwaltung erfolgreich im Einsatz. Scion ermögliche eine granulare Steuerung der Datenwege und einen erhöhten Schutz vor Netzwerkattacken wie DDoS oder Routing-Angriffen. Zudem befinde sich die Infrastruktur vollständig in der Schweiz, was die Souveränität und Vertraulichkeit der Daten garantiere, begründen die Initianten die Technologie-Wahl.

"Die Governance des SSUN wird gemeinschaftlich von den Partnern getragen, welche die Zugangsbedingungen und Betreiberpflichten definieren. Dieses Modell gewährleistet Transparenz, sektorale Abstimmung und Übereinstimmung mit nationalen Sicherheitszielen", heisst es weiter. Unternehmen können ab sofort mit der Migration ihrer Dienste beginnen. Die Anbindung an das SSUN werde bis 2030 für alle an die nationale Datenplattform angeschlossenen Marktpartner schrittweise verpflichtend.