Schweizer IoT-Startup Nexxiot sammelt 76 Millionen

Der Schweizer Anbieter von IoT-Lösungen für Logistik­unternehmen Nexxiot hat in einer Finanzierungsrunde 76 Millionen Franken zusammengebracht. Zu den Geldgebern gehört neu der deutsche Konzern Knorr-Bremse, der neuer Kunde und zugleich strategischer Investor werde, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Zudem haben die bestehenden Aktionäre und Investoren ihre Investments in Nexxiot aufgestockt.

Nexxiot wurde 2015 als Spin-off der ETH gegründet. Das Unternehmen, so die Mitteilung, ermögliche es Spediteuren, Frachteigentümern und anderen Unternehmen, die Fracht transportieren oder transportieren lassen, den Standort, den Status sowie den Zustand ihrer Anlagen und Fracht in Echtzeit zu überwachen.

Der Fertiger von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge Knorr-Bremse werde die Lösung Nexxiot Globehopper Link einsetzen, die den Status von Elementen wie Türen oder Bremsen erkenne und die Daten in die Cloud sende. Damit würden Zugteile digital sichtbar und könnten in Echtzeit überwacht werden. Gleichzeitig verarbeite Nexxiot die Daten in der Cloud, um Business- Intelligence- und datengesteuerte Dienste zu schaffen, führt das Unternehmen aus.

Mit Knorr-Bremse will Nexxiot gemäss CEO Stefan Kalmund "die Digitalisierung von Schlüsselbereichen wie Schienengüterverkehr und Automatisierungsdienstleistungen vorantreiben". "Die Nutzung von Bahndaten in Echtzeit wird ein entscheidender Erfolgsfaktor sein, um Bahn und Bahndienstleistungen fit für die Zukunft zu machen", fügt er in der Mitteilung an.

Im April gab Nexxiot einen Vertrag mit Hapag-Lloyd bekannt. Die Reederei werde einen erheblichen Teil der Seecontainerflotte mit der Technologie von Nexxiot ausstatten, hiess es damals. Ziel sei es, einen Einblick in die Fracht zu gewinnen und so dem Druck auf die Lieferkette entgegenwirken zu können. Zu den weiteren Kunden des Schweizer IoT-Unternehmens gehören SBB Cargo und Eurowagon aus Polen.