Schweizer IT-Abteilungen europaweit führend

Die IT-Abteilungen von Schweizer Firmen sind offenbar gut aufgestellt. In einer Umfrage unter IT-Fachkräften in Europa bewerten 43% ihre IT-Abteilung als "voll zukunftsfähig". Gemäss dem Studiensponsor Topdesk rangiert die Schweiz damit knapp vor Österreich (40%) und Deutschland (37%).

Mit 27% verzeichneten die Schweizer IT-Teams im europäischen Vergleich die geringste wahrgenommene Überlastung, heisst es in der Studie. Das bedeute jedoch nicht, dass die Informatik frei von Störungen ist: 20% berichten, dass es in ihrer Organisation mehrmals pro Woche zu gravierenden IT-Problemen kommt. Gemäss 17% führten die Vorfälle regelmässig zu Zusatzarbeit in anderen Abteilungen. Knapp jede zweite IT-Fachkraft (46%) verbringt laut Report sogar so viel Zeit mit akuten Problemen, dass sie kaum Ressourcen für präventive Massnahmen hat. 54% berichten ausserdem von generellem Ressourcenmangel, was laut Topdesk der höchste Wert in der DACH-Region (Österreich 50%, Deutschland 46%) sei.

Unter dem Personal- und Zeitmangel leidet gemäss der Studie offenbar die Sicherheit. Laut den Befragten legen die Informatikbereiche jedoch auch nicht besonders viel Wert auf die Security. Gut jeder Dritte (35%) nennt starke Cybersecurity- und Datenschutzprotokolle als entscheidendes Merkmal einer zukunftsfähigen IT. Da ist es kaum verwunderlich, dass nur 41% der Schweizer IT-Abteilungen Security-Prozesse in andere Geschäftsbereiche integriert haben.

KI hilft im Support, sonst aber wenig

Die Implementierung von KI wird von den IT-Fachkräften hingegen aktiv angegangen. Gemäss Studie ist der First-Line-Support bei 33% bereits vollständig automatisiert. Ebenso hoch ist der Anteil derjenigen Firmen, bei denen die Informatik KI-Anwendungen ausgerollt hat. Damit rangiere die Schweiz (30%) zwar hinter dem Vereinigten Königreich (36%), aber vor Belgien und Österreich (je 26%), Deutschland (23%) und den Niederlanden (16%). Der grösste Hemmschuh für KI ist laut 32% der hiesigen IT-Fachkräfte der zusätzliche Ressourcenbedarf.

Ein weiteres Defizit erkennen die Schweizer ITler in der fehlenden bereichsübergreifenden Zusammenarbeit. So sind 80% überzeugt, dass IT-Störungen schneller gelöst würden, wenn Abteilungen besser kooperieren. 59% sehen ausserdem einen direkten Zusammenhang zwischen funktionierenden IT-Prozessen und der Employee Experience ihrer Kollegen. Die Studienverantwortlichen von Topdesk sehen hier einen Hinweis darauf, dass die IT im Arbeitsalltag an Bedeutung gewinnt.