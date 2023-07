Schweizer IT-Dienstleister sind bei ausländischen Investoren beliebt

Die Anzahl der KMU-Übernahmen aus dem Ausland hat sich deutlich vergrössert. Das schreibt Deloitte in einer neuesten Studie zu M&A-Aktivitäten bei kleinen und mittleren Schweizer Firmen im ersten Halbjahr 2023.

IT-Dienstleistungsunternehmen wurden am häufigsten von ausländischen Investoren übernommen (Inbound). Die Käufer der Schweizer KMU stammen überwiegend aus Europa (67%) oder den USA (26%). Insgesamt fanden 62 Transaktionen statt.

Mit über einem Viertel aller Transaktionen (26% vs. 21% im Jahr 2022) belegen die Schweizer KMU im IT-Sektor den ersten Platz unter den verschiedenen Branchen.

"Das grosse Interesse an Schweizer IT-Dienstleister dürften vor allem durch die Attraktivität des Standorts sowie die vielen neu entstandenen Cloud- und Cyberfirmen begründet sein", sagt Stephan Brücher, Partner Financial Advisory bei Deloitte Schweiz. "Aufstrebende IT-Unternehmen, die gezielt das Wachstum der IT-Branche vorantreiben und Lösungen für Unternehmen aller Art bieten, sind eine wichtige Ressource in unserem Land. Die sehr aktive Startup Community in dieser Branche wird zudem stark von der ETH und der EPFL gefördert, unter anderem durch Neugründungen von Startups, und macht Schweizer IT-Unternehmen zu äusserst attraktiven Übernahmezielen." Das ETH-Spinoff Seervision, das kürzlich in die USA verkauft wurde, ist nur ein Beispiel.