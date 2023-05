Schweizer IT-Outsourcing-Startup sammelt eine Million Franken

Adaire Technology Services hat in einer Seed-Finanzierung unter Leitung des Schweizer Angel-Investors Nicolas Thomet eine Million Franken gesammelt. Das IT-Startup mit Sitz in Winterthur betreibt mit Remote-Teams aus Afrika Tech-Outsourcing für Unternehmen, unter anderem in den Bereichen Softwareentwicklung, Date Science und Backoffice-Services.

Mit dem frischen Geld will Adaire Technology Services sein Wachstum beschleunigen und die Dienstleistungen erweitern. So wolle man etwa das Geschäft auch in Ghana ausbauen oder die Vertriebs- und Marketingteams in der Schweiz und in Deutschland aufstocken.

"Angesichts der deutlichen Vorhersagen über die Talentlücke, mit der die Schweiz und Deutschland konfrontiert sind, und der eindeutigen Unterauslastung eines enormen Talentpools in Afrika, ist die sich bietende Gelegenheit zur Lösung von Problemen beider Regionen klar. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung unserer neuen Investoren, um unser Serviceangebot zu erweitern", sagte Kudah Mushambi, Mitgründer und CEO von Adaire.

Adaire beschäftigt derzeit 15 Mitarbeitende in Namibia, einen Mitarbeiter in Deutschland und einer in der Schweiz.