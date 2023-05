Schweizer KI-Startup sichert sich 5 Millionen Franken

Das AI- und Health-Startup Biolytica hat in einer Startfinanzierung 5,25 Millionen Schweizer Franken durch den Maximon Longevity Co-Investment Fund gesammelt.

Das Schweizer Jungunternehmen entwickelte eine KI-gesteuerte Gesundheitsplattform, die verschiedene Gesundheitsdaten visualisiert und analysiert. Mit dieser biete Biolytica Lösungen für Gesundheitskliniken, aber auch Versicherungsunternehmen, heisst es in einer Mitteilung. Man erwirtschafte seit dem Launch Anfang 2023 bereits "einen sechsstelligen Umsatz", der bis Ende des Jahres voraussichtlich auf einen mittleren siebenstelligen Betrag steigen werde.

"Mit der Investition von Maximon wollen wir uns als führende Datenplattform für Gesundheitsvorsorge und Langlebigkeit etablieren und weiterhin Innovationen im Bereich personalisierte Gesundheit vorantreiben", sagt Rob Konrad Maciejweski, CEO und Gründer von Biolytica.

Mittlerweile beschäftigt das in Zug ansässige Startup ein Team von mehr als 40 Mitarbeitenden in den Bereichen Gesundheitsdaten, Analytik, Software­ent­wick­lung, Bioinformatik und KI sowie 10 wissenschaftliche Beraterinnen und Berater.

Auch die grossen Tech-Konzerne arbeiten daran, KI in den Healthcare-Bereich zu bringen. Mit einer Bard-ähnlichen auf den Medizinbereich spezialisierten KI-Plattform hofft Google in die Gesundheitsbranche vordringen zu können. In den kommenden Wochen wird eine ausgewählte Gruppe von Kunden Zugang zu einem medizinischen LLM genannt Med-PaLM2 erhalten. Diese Gruppe soll in limitierten Tests potenziell nützliche Anwendungsmöglichkeiten erkunden.