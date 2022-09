Schweizer Krypto-Startup sammelt 25 Millionen Dollar

Das Startup 21.co hat Gelder in der Höhe von 25 Millionen Dollar sammeln können. Der in Zug registrierte Anbieter von Krypto-Anlagen wird nun mit bis zu 2 Milliarden Dollar bewertet. 21.co unterhält Büros in Zürich und New York.

21.co ist die Muttergesellschaft von 21Shares, Herausgeber von börsengehandelten Kryptowährungs-Produkten. Diese werden an 11 Börsen gehandelt, darunter die SIX Swiss Exchange. Auch Amun, das einen Zugang zur dezentralen Finanzwelt (DeFi) bieten soll, gehört zu 21.co.

Die Finanzierungsrunde wurde vom Londoner Hedgefonds Marshall Wace angeführt. Beteiligt haben sich zudem Collab+Currency, Quiet Ventures, ETFS Capital and Valor Equity Partners. Das Startup will das frische Geld verwenden, um seine Produktpalette weiterzuentwickeln, Märkte zu erschliessen und Fachleute anzuwerben.

In einer Mitteilung lobt sich die Firma für ihre hohen Renditen und die konstanten Zuflüsse trotz des Marktabschwungs. In den 12 Monaten bis September 2022 verzeichnete 21.co unter dem Strich Neuanlagen von rund 650 Millionen Dollar. Die 2018 gegründete Firma beschäftigt nach eigenen Angaben 135 Mitarbeitende.

CEO Hany Rashwan erklärt in der Mitteilung: "Meine Mitgründerin Ophelia und ich haben mit der simplen Vision begonnen, Kryptowährungen einfacher zugänglich zu machen." 2018 haben die beiden Gründer mit HODL an der SIX Swiss Exchange den ersten Krypto-ETP (Exchange Traded Products) lanciert.