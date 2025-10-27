Schweizer Softwarefirmen erwarten Umsatzplus

Die Schweizer Softwareunternehmen erwarten für die nächsten Jahre eine positive Umsatzentwicklung. Dem "Swiss Software Industry Survey" zufolge wird für 2025 ein Plus von 4,3% erwartet, für 2026 dann sogar ein Anstieg um 9,0%.

Trotz der guten Aussichten bleibt der Umfrage zufolge der Druck auf die Margen hoch. Die Unternehmen beziffern die durchschnittliche EBIT-Marge im vergangenen Jahr mit 6,4%, womit sie wie in den Vorjahren unter der 10%-Marke zu liegen kommt.

Die wichtigsten Auftraggeber der Schweizer Softwarefirmen bleiben der Bund, die Kantone und die Gemeinden. 2024 stammen 18,6% des Branchenumsatzes aus öffentlichen Aufträgen. Gemäss Studie ist der Anteil im Vorjahresvergleich stabil geblieben. Gestiegen ist hingegen der Auslandsumsatz: Erwirtschafteten einheimische Entwicklerfirmen 2023 noch 7,5% ihres Umsatzes mit Aufträgen aus dem Ausland, waren es 2024 schon 11,1%. Der Umfrage zufolge überschreitet der Umsatzanteil damit erstmals die 10%-Marke. Deutschland ist weiterhin der wichtigste Exportmarkt.

Steigende Mitarbeiterfluktuation

Den Unternehmensangaben zufolge hat die Fluktuation in der Schweizer Softwarebranche 2024 deutlich zugenommen. Der Anteil der Mitarbeitenden, die ihr Unternehmen verlassen haben, stieg von 8,6 auf 15,1%. Besonders stark betroffen seien Beratungsfirmen gewesen mit einer Fluktuationsrate von 19,8%. Wie Swico schreibt, dürfte der Anstieg einerseits mit der hohen Mobilität von IT-Fachkräften zusammenhängen, andererseits mit dem angespannten wirtschaftlichen Umfeld, das in vielen Unternehmen zu Restrukturierungen führt.

Der Einsatz von KI in den Softwarefirmen ist offenbar kein Grund für die Fluktuation. Denn die Technologie sei bereits weit verbreitet. Der Umfrage zufolge setzten 2025 über 80% der Unternehmen KI in der Softwareentwicklung ein, was nahezu einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr entspreche.

Für die Studienautoren bemerkenswert ist, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen (52,5%) ihren Mitarbeitenden die Wahl der KI-Tools überlässt. Denn bei klassischen IT-Tools sei die Entscheidungsfreiheit deutlich geringer und liege bei lediglich 36,9%. Für Professor Jens Dibbern von der Universität Bern ist dies ein Anzeichen dafür, dass "sich viele Unternehmen offenbar in einer Experimentierphase mit KI befinden".