Schweizer Startup lanciert mit KI ausgestattete Hightech-Kleidung

Seit Anfang Oktober tragen die Kuriere der Walliser Sicherheitsfirma SOS Cash & Value eine kugelsichere Hightech-Weste des Startups Wearin'. Dabei setzt die Westschweizer Firma auf Sensoren und das IoT, das mithilfe von Biometrie- und Umgebungsdaten in Echtzeit an die Überwachungszentrale der Geldtransportfirma im Wallis übermittelt.

Hinter den Sensoren steckt laut Anbieter ein Algorithmus, der die Bewegungsdaten der Mitarbeitenden und der Weste mit künstlicher Intelligenz analysiert. "Nimmt das System eine ungewöhnliche Situation wahr, wenn beispielsweise ein Kurier zu Boden geht, löst dies automatisch einen Alarm aus", sagt Jonathan Brossard, Chef der Wearin'-Muttergesellschaft Conextivity Group, unter anderem gegenüber 'Aargauerzeitung' (Paywall). Ausserdem reagiere das System auch, wenn etwa das Stresslevel der Angestellten plötzlich stark steige.

Aus früheren Angriffen sei hervorgegangen, dass insbesondere eigene Angestellte im Überfall involviert waren, so Brossard. Wenn eine solche Person nun eine Weste trage, so merke man schnell, wenn der Puls vor einem Angriff stark ansteige. Und das ist laut Brossard ein Indiz für eine potenzielle Gefahrensituation.

Eine solche konstante Überwachung geht aber nicht ohne Einverständnis aller Mitarbeitenden. "Die Datensicherheit ist gewährleistet, da die übertragenen Informationen verschlüsselt sind", meint der Conextivity-Chef weiter.

Wearin' wurde 2019 gegründet und ist ein Tech-Spin-off von Fischer Connectors sowie Teil der Conextivity Group mit Hauptsitz in der Schweiz. Zurzeit beschäftigt das Startup 19 Mitarbeitende, wie es auf der Website heisst. Ziel ihrer Lösung sei es, Menschen in Hochrisikosituationen mit intelligenten IoT-Lösungen auszustatten und zu schützen sowie ihre Missionen sicherer und intelligenter zu machen. Dabei hat Wearin' grosse Ziele: Bis 2030 wolle man eine Milliarde Franken Umsatz generieren.