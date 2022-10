Schweizer Startup sammelt 2 Millionen Franken

Das Schweizer Startup Tyxit hat in einer ersten Finanzierungsrunde 2 Millionen Franken eingenommen. Mit dem frischen Geld will das EPFL-Spinoff die allgemeine Strategie ausbauen und eine neue Marke namens Sonix spezifisch für Gamerinnen und Gamer entwickeln.

Angeführt wurde die Seed-Runde von Privilège Ventures SA, mit Co-Investoren wie Ace & Company sowie mit bestehenden Aktionären, Business Angels Switzerland (BAS) und anderen ausgewählten Schlüsselpersonen, wie Tyxit schreibt.

Musik und Spiele ohne Zeitverzögerung

Das in Yverdon-les-Bains ansässige Unternehmen bietet eine SaaS-Plattform für Kunstschaffendeund Gamer. Die Desktop-App erlaubt mittels "Low Latency" Echtzeit-Interaktionen und ermögliche "Remote-Jam-Sessions". Mit der Plattform könne man beispielsweise beim Gaming in Teams oder auf einem Remote-Konzert schneller und mit höherer Audioqualität kommunizieren. Das Produkt befindet sich allerdings noch in der Beta-Phase.

Die Beta-Version der Tyxit-App im Test. Video: Youtube