Schweizer Startup Viso erhält 8,7 Millionen Euro

Das 2018 gegründete Startup Viso gibt den Abschluss einer Finanzierungsrunde über 8,7 Millionen Euro bekannt. Die Runde wurde von Accel angeführt. Ebenfalls beteiligt haben sich Angel-Investoren und Branchenexperten, darunter Mehdi Ghissassi von Deepmind und Mihai Faur von Uipath.

Viso bietet Unternehmen eine Plattform für die Entwicklung, den Betrieb und die Skalierung von Computer-Vision-Anwendungen. Die Lösungen richten sich an Unternehmen aus verschiedenen Branchen und können unter anderem verwendet werden, um die Auslastung von Maschinen zu überprüfen, Schäden an Fahrzeugen zu erkennen oder Infrastruktur in Städten zu überwachen.

Kapital fliesst in den Ausbau

Mit dem neuen Kapital will Viso seine Plattform ausbauen und die Rekrutierung von Mitarbeitenden beschleunigen. Neben dem Schweizer Hauptsitz unterhält das Startup eine Niederlassung im kalifornischen Silicon Valley.

Mit der Technologie lassen sich zum Beispiel Kundenströme analysieren oder die Auslastung von Parkplätzen messen. Quelle: Viso

Fortschritte in den Bereichen KI, GPU-Hardware und Deep Learning hätten das Computer-Vision-Verfahren wesentlich zugänglicher gemacht, da die Algorithmen leichter zu trainieren seien, schreibt das Startup aus Schaffhausen. Der Einsatz in der Produktion und die Skalierung seien aber aufwändig. Bei der Gründung 2018 sei es das Ziel von Viso gewesen, diese Technologien einfacher verfügbar und verwendbar zu machen. Seither sei die Nachfrage nach Computer-Vision-basierten Anwendungen "in fast jeder Branche explodiert", so Co-CEO und Mitgründer Gaudenz Boesch.