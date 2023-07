Schweizer Startups sammelten 2023 bereits 2 Milliarden Franken

Schweizer Startups konnten im ersten Halbjahr 2023 fast 2 Milliarden Franken an Mitteln auftreiben. Die Finanzierung ist damit die dritthöchste in der Geschichte, wie eine Analyse des Beratungsriesen EY zeigt. Allerdings wurde im 1. Halbjahr 2022 mehr Geld gesammelt. Bereits zum 3. Mal in Folge sinkt auch die Anzahl der Finanzierungsrunden.

Entwicklung der Finanzierungsrunden (Linie) und des Investitionsvolumens (Balken). Grafik: EY

In noch 339 Finanzierungsrunden flossen laut EY genau 1,92 Milliarden Franken in Schweizer Startups. Allein die Top 5 der Jungfirmen konnten fast einen Drittel der Summe auf sich vereinen. Es gibt also immer grössere, aber weniger Finanzierungsrunden. 3 der Top 5 Startup-Investitionen wurden im Bereich Health getätigt, der mit 721 Millionen Franken auch das Volumen der Finanzierungen anführt. Dahinter folgen Fintech / Insurtechs mit 486 Millionen, vor Software & Analytics mit 305 Millionen Franken.

Bei den alternativen Finanzierungsrunden ist gegenüber dem zweiten Halbjahr 2022 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen: Ganze 22 wurden in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres realisiert – ein Spitzenwert. Es geht hier um die Emission von Blockchain-basierten Token und nicht-Token-basierte Finanzierungsmodelle wie Darlehen, staatliche Zuschüsse oder Crowdfunding-Kampagnen.