Schweizer Team gewinnt Silbermedaille am Robocup

Am internationalen Robocup steht die Entwicklung praxisnaher Robotik­lösungen im Fokus. Die Veranstaltung zählt zu den weltweit bedeutendsten Wettbewerben für Robotik und Künstliche Intelligenz. Dieses Jahr haben insgesamt 1500 Personen aus 35 Ländern an dem Wettbewerb im brasilianischen Salvador teil­genommen, darunter auch das Team Solidus von der Höheren Fachschule für Technik Mittelland (HFTM) in Biel.

Dieses hat am Robocup besonders überzeugt. In der Rescue League musste ihr mobiler Roboter autonom oder teilautonom Rettungsszenarien bewältigen, wie beispielsweise Trümmerfelder durchsuchen, Objekte erkennen und präzise manövrieren. Das Team Solidus trat mit dem Roboter "Pro.Tec " an und überzeugte laut einer Mitteilung der Fachschule mit einer starken Gesamtleistung.

Die Aufgaben umfassten dabei das Navigieren durch unübersichtliche Parcours, das Ausweichen von Hindernissen und das Ergreifen von Objekten unter Zeitdruck. Nach dem erfolgreichen Halbfinale bestätigte das Team seine Leistung und holte sich im Finale eine Silbermedaille. "Ein grosser Erfolg für das junge Schweizer Team", wie die HFTM schreibt.

Der Erfolg sei das Resultat monatelanger Vorbereitung gewesen. Das Team entwickelte und testete in unzähligen Arbeitsstunden neue Hardware-Komponenten, darunter eine Carbon-Leichtbaustruktur, eine hochwertige Kamera und eine Mini-Drohne. Gleichzeitig wurde an der Software gefeilt, um das Zusammenspiel zwischen Navigation, Sensorik und Manipulation weiter zu verbessern.

Das Team Solidus setzte sich aus den Studierenden Mike Andrée, Melis Geis, Ardit Ibrahimi und Kevin Krall zusammen, die alle kurz vor dem Abschluss ihres Studiums zum Techniker/-in HF stehen. Unterstützt wurden sie durch die Fachdozenten Sven Imhof, Luc Marti und Alain Rohr von der Höheren Fachschule für Technik Mittelland in Biel.