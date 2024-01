Schweizer Tech-Startup Tune Insight sichert sich nochmals Kapital

Bereits vergangenen Herbst meldete das Schweizer Startup Tune Insight den Abschluss einer Finanzierungsrunde in der Höhe von 3,4 Millionen Dollar . Nun hat das auf Daten spezialisierte Jungunternehmen erneut Kapital erhalten. Das Geld wurde im Rahmen des Eurostars-Programm gesprochen, an dem sich das Startup mit italienischen und schweizerischen Krankenhäusern beteiligt hat.

In dem Projekt will Tune Insight zusammen mit dem Pediatric Emergency Research Network (PERN) die Notfallmedizin für Kinder verbessern. Ziel ist gemäss einer Mitteilung eine datenschutzfreundliche Plattform, die vertrauliche kollaborative Analysen zulässt. So können sich Krankenhäuser austauschen und zusammenarbeiten, ohne dass sie geschützte Patientendaten weitergeben müssen. Das gemeinsame Projekt ziele darauf ab, eine Verbindung zwischen pädiatrischen Notfallaufnahmen herzustellen, "um letztlich die Gesundheitsergebnisse für akut kranke und verletzte Kinder auf globaler Ebene zu verbessern", so die Mitteilung.

Zum PERN gehört unter anderem die Berner Inselgruppe. Nach dem Einsatz in den ersten Partnerkrankenhäusern soll die Lösung auf das globale Forschungsnetzwerk für pädiatrische Notfälle ausgeweitet werden. Dieses umfasse mehr als 100 Krankenhäuser und die Daten von 2 Millionen pädiatrischen Notfällen pro Jahr, heisst es weiter. "Wir freuen uns sehr, mit Tune Insight an diesem Projekt zusammenzuarbeiten. Ihre hervorragende Arbeit mit Schweizer Krankenhäusern hat gezeigt, dass ihre sichere Softwarelösung eine neue Ära für die sichere Datenzusammenarbeit im Gesundheitswesen eröffnet", sagt die Ärztin Silvia Bressan vom PERN.

Das Eurostars-Programm ist Teil der Europäischen Partnerschaft für innovative KMU und wird von der EU über Horizon Europe mitfinanziert. Die Schweizer Förderagentur Innosuisse finanziert F&E-Kosten für KMU, Hochschulen oder Grossunternehmen, die am Eurostars-Programm teilnehmen.