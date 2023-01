Schweizer Think-Tanks fordern "neutrale Cloud"

Die Demokratie ist unter Druck, und die Schweiz steht vor vielfältigen Herausforderungen. So sehen es 7 Denkfabriken, die im Arbeitspapier "Baustelle Demokratie" Ideen liefern, darunter eine neutrale Cloud und ein Grundrecht auf Einbürgerung. Die Beteiligten benennen die Herausforderungen und konzentrieren sich auf 5 Themen: die Schweiz in der Welt, verhinderte Teilhabe, erschwerte Informiertheit, schnelle Krisen und Demokratiemüdigkeit.

Angeregt wurde das Arbeitspapier "Baustelle Demokratie" von der Stiftung Mercator Schweiz und der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Beteiligt waren die Schweizer Think-Tanks Avenir Suisse, Denknetz, Dezentrum, Foraus, Gottlieb Duttweiler Institut, Institut Neue Schweiz und Reatch. Die Think-Tanks benennen die Herausforderungen gemeinsam, geben aber individuelle Antworten auf die Frage, welche Massnahmen notwendig sind.

Neutrale Cloud für die Welt

Die Schweiz brauche neue Ideen und Allianzen für die Mitbestimmung im digitalen Raum. Darum sollte das Land über eine neutrale, humanitäre Cloud für die Welt nachdenken, fordert die Denkfabrik Foraus (Forum Aussenpolitik) mit Sitz in Bern. Ein Grossteil der Cloud sei entweder von chinesischen oder von US-amerikanischen Firmen verwaltet, heisst es im Arbeitspapier. Cyberangriffe von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren seien an der Tagesordnung.

Mit Verweis auf den Angriff auf das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) fordert Foraus: "Die Schweiz als Depositarstaat des humanitären Völkerrechts und neutraler Staat ist prädestiniert, hier Leadership zu übernehmen und einen Beitrag speziell zum Schutz von Daten vulnerabler Menschen zu leisten."

Die Verantwortung für den Aufbau einer solchen Cloud läge beim Bundesrat und Parlament. Unterstützt werden könnten sie von der Expertise der Eidgenössischen Hochschulen in diesem Bereich, heisst es weiter. Damit greift Foraus bereits bestehende Forderungen wie etwa eines Whitepapers für ein "internationales Genf" von verschiedenen Genfer Organisationen auf.

Offenes Internet in Europa

Das Gottlieb Duttweiler Institut regt ein offenes Internet an, zusammen mit Europa. Die Bevölkerung brauche besseren Zugang zu gesicherten Fakten. Monopole von grossen Tech-Konzernen sollen gebrochen werden. Dazu müssten Daten öffentlich zugänglich gemacht werden.

"Die Daten müssen in Standards offen liegen, die genügend verbreitet sind. Erst dann lohnt es sich für Anbieter alternativer Anwendungen, diese Standards zu berücksichtigen", so das GDI. Der Bund könnte darum Organisationen und Verbände dabei unterstützen, sich auf Standards zu einigen und Daten frei zugänglich bereitzustellen. Erfolgversprechender als ein Schweizer Alleingang sei eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene.

Krisennetzwerk der Wissenschaften

Da plötzliche Krisen den demokratischen Prozess herausfordern, brauche es ein föderales Krisennetzwerk der Wissenschaften, fordert Reatch, nach eigenen Angaben eine unabhängige Ideenschmiede für kritische Wissenschaftler und Wissenschaftsbegeisterte in der Schweiz. Deren Ziel ist "eine wissenschaftsfreundliche Kultur, in der Wissenschaft, Gesellschaft und Politik am gleichen Strang ziehen".