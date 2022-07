Schweizer Vorzeige-Startup Ava in die USA verkauft

Ava, der Schweizer Anbieter eines Wearables für Frauen, wird von der US-Firma Femtec Health übernommen. In einer Mitteilung werden keine Angaben zum Kaufpreis gemacht. Angesichts der Kapitalisierung von Ava, dürfte er beträchtlich sein, schreibt 'Venturelab'.

Ava wurde 2014 von Pascal Koenig, Philipp Tholen, Peter Stein und Lea von Bidder gegründet. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen mehrere Startup-Preise gewonnen. 2021 erhielt das Ava-Wearable die FDA-Zulassung in den USA . Das Armband und eine App ermöglichen es Frauen, ihren Zyklus zu verfolgen. Ava habe über 70'000 Frauen geholfen, schwanger zu werden, heisst es in der Mitteilung zur Übernahme.

Laut 'Venturelab' hat Ava bislang 42,6 Millionen Dollar an Kapital erhalten. Das Unternehmen beschäftigt 70 Mitarbeitende an mehreren internationalen Standorten. Das Zürcher Büro werde nach der Übernahme zum Schweizer Hauptsitz des Käufers Femtec Health. Die US-Firma ist bereits in Europa mit Niederlassungen in London, Barcelona und Athen präsent.