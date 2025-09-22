Schweizweit erster Master in Digital Government

22. September 2025 um 09:45
image
Foto: Berner Fachhochschule

Die Berner Fachhochschule lanciert im Herbst 2026 einen Master-Studiengang für digitale Verwaltung. Das Teilzeitstudium richtet sich an Behördenmitarbeitende und Quereinsteiger.

An der Berner Fachhochschule werden ab Herbst 2026 die schweizweit ersten Master in Digital Government ausgebildet. Wie die Fachhochschule mitteilt, wendet sich das Studium an Fach- und Führungskräfte aus öffentlichen Verwaltungen sowie an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger aus verwandten Disziplinen. Voraussetzung sei ein Bachelor-Abschluss.
Während des zweijährigen Teilzeitstudiums erlernen die Studierenden Kompetenzen, um die digitale Transformation im öffentlichen Sektor und in der digitalen Gesellschaft mitzugestalten. Der Studiengang verbinde praxisorientiertes Lernen während der Präsenzzeit in Bern mit Online-Phasen und biete eine Ausbildung in Recht, Technologie und Wirtschaft. Die Studierenden hätten die Möglichkeit, eigene Projekte einzubringen und könnten an einer internationalen Fortbildungsreise teilnehmen, so die Fachhochschule.
Ferner geplant seien drei Vertiefungsrichtungen: Erstens Beschaffung, Organisation und Transformation, zweitens Demokratie, Nachhaltigkeit und Politik sowie drittens Technologie. Zu letzterem Curriculum werde auch die Bewirtschaftung von Daten, Datenschutz und Informationssicherheit sowie KI-Anwendungen gehören.
