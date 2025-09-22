Schweizweit erster Master in Digital Government

Neue ICT-Schweizermeister gekürt
An den ICTskills 2025 setzten sich vier junge Männer und eine junge Frau durch.
Loading
An den ICTskills 2025 setzten sich vier junge Männer und eine junge Frau durch.
Im Kanton Zürich sind schweizweit die meisten KI-Jobs ausgeschrieben. Das gilt auch für die Zürcher IT-Branche. Fast ein Viertel aller nationalen Stellen sind hier vakant.
Das Parlament unterstützt einen Vorstoss mit der Forderung, den Quellcode von Software der Stadt Zürich offenzulegen.
Effy Vayena wurde in die Schulleitung berufen. Die ETH hat auch neue Professorinnen und Professoren ernannt.