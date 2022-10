Schweizweite Störung betrifft alle Bezahlterminals von Coop

An der Kasse wurden Kundinnen und Kunden sofort darauf hingewiesen, und in vielen Coop-Filialen wurden Schilder aufgestellt: "Zur Zeit leider nur Barzahlung möglich. Vielen Dank für Ihr Verständnis." Seit heute Montagmorgen funktionieren in der ganzen Schweiz die Bezahlterminals bei Coop nicht mehr.

Die Störung habe früh am Morgen begonnen, erklärt Coop-Mediensprecherin Rebecca Veiga auf unsere Anfrage. Betroffen sind Maestro- ebenso wie Kreditkarten und Bezahlungen mittels Twint-App. Es sei einzig möglich, "mit der Postcard, Coop-Guthaben auf der Supercard und Bargeld zu bezahlen. Alle weiteren Kartenzahlungen sowie Twint sind derzeit nicht verfügbar."

Schuld ist laut der Mediensprecherin eine Netzwerkstörung. "Coop arbeitet weiterhin mit Hochdruck an einer Lösung." Bis Redaktionsschluss dauerte die Störung an. Die Tankstellen-Shops von Coop Pronto, die Apotheken von Coop Vitality und Body-Shop-Filialen seien nicht davon betroffen, teilt das Unternehmen mit. Auch die Onlineshops würden funktionieren.