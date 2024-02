Schwyzer Startup Jua erhält 16 Millionen Dollar

Das KI-Startup Jua mit Sitz in Freienbach im Kanton Schwyz hat erfolgreich eine Finanzierungsrunde über 16 Millionen US-Dollar abgeschlossen. 468 Capital und der Green Generation Fund führten die Runde an, an der sich weitere Investoren beteiligten. Jua wurde im Mai 2022 von Andreas Brenner und Marvin Gabler gegründet, im darauf folgenden Oktober sammelte die Firma in einer von Promus Ventures angeführten Pre-Seed-Runde 2,5 Millionen Dollar.

Das Startup entwickelt ein KI-Modell, dessen Schwerpunkt auf der Erkennung von Wetter- und Klimamustern liegt. "Durch den Einsatz grundlegend neuer Technologien und zig Millionen von Primärdatenpunkten betreiben wir das erste KI-'Large Physics Model', das das Wetter mit extrem hoher Genauigkeit, Präzision und Geschwindigkeit vorhersagt", wird die Entwicklung auf der Website angepriesen.

Mit der Plattform will Jua ein umfassendes Modell der Erdatmosphäre erstellen, das helfen soll, das Zusammenspiel zwischen Wettermustern und Naturkatastrophen genauer zu verstehen. Auch die Auswirkungen des Klimawandels sollen so besser vorhergesagt werden können. Das Startup sieht für sein Modell Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen wie Energie, Landwirtschaft, Warnsysteme und Umweltschutz.