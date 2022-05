Sean Kerins wird neuer CEO von Arrow

Inside Channels Forum

Was tun, wenn Innovation fehlt? Was tun, wenn Ihre Mitarbeitenden nicht mehr ins Büro zurückkommen? Was tun, wenn die Nachfolgeregelung harzt? Diese und weitere Fragen beantworten unsere Speakerin und Speaker von T-Systems, HP und Bossinfo am 25. Mai 2022 im Kino Kosmos in Zürich.

Inside Channels Forum 2022

Kostenlose Tickets gibt es ab sofort über unsere Sponsoren Cisco, Dell, Ingram Micro und Tech Data. Melden Sie sich bei Interesse bei:

Dell und Ingram Micro (E-Mail) dellemc@ingrammicro.ch

Tech Data, Gabi Nötzli (E-Mail) Gabi.Noetzli@techdata.com

Cisco, Nadine Amrein (E-Mail) namrein@cisco.com