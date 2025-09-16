Sechs Kantone beschaffen gemeinsame KI-Plattform

16. September 2025 um 09:34
Illustration: Igor Omilaev / Unsplash

Die Kantone Zug, Obwalden, Nidwalden, Appenzell Ausserrhoden, Schaffhausen und Schwyz wollen gemeinsam ein Private LLM nutzen.

Der Verein SSGI, zu dem die IT-Dienstleistungsorganisationen von Zug, Obwalden, Nidwalden, Appenzell Ausserrhoden, Schaffhausen und Schwyz gehören, hat eine Ausschreibung für eine KI-Plattform publiziert. Beschaffte werden solle ein Private LLM, die den Behörden dieser Kantone, zum Beispiel den Kantonsverwaltungen oder auch einzelne Gemeinden, nach deren jeweiligen Anforderungen für verschiedene Aufgaben zur Verfügung gestellt werden kann.
