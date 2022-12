Seco meldet 2096 arbeitslose Informatikerinnen und Informatiker

Die Arbeitsmarktentwicklung sei auch im Jahr 2021 stark durch die Pandemie geprägt gewesen, schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in der heute veröffentlichten Statistik zur Arbeitslosigkeit 2021

Schweizweit hätten die positiven konjunkturellen Einflüsse zu einem Rückgang der "saisonkorrigierten Arbeitslosenquote von 3,4% auf 2,5% im Jahresverlauf" gesorgt, so das Seco in der Studie.

Die jeweils mit grosser Verzögerung gemeldeten Daten weisen "per Ende Januar 2020" exakt 2096 registrierte arbeitslose Informatikerinnen und Informatiker aus. Das ist laut der Statistik eine Arbeitslosenquote von 2,7% – also leicht höher als das Schweizer Mittel. Und deutlich höher als andere Berufsgruppen wie Versicherungen (1,7%), Gesundheits- und Sozialwesen (1,8%) oder Maschinenbau (2,2%).

In den bereits neueren Zahlen der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) wurde in der Informatik per Juli 2022 eine Arbeitslosenquote von 2% und 1740 betroffene Personen vermeldet.