Security: Gemeinsame Audits, das Erfolgsmodell der ccTLD-Registrys

Prantl behauptet: Wachsen ist gut, skalieren ist besser
Die IT-Branche ist wie gemacht für skalierungsfähige Geschäftsmodelle. Um aber tatsächlich skalieren zu können, braucht es Unternehmer mit Disziplin und Fleiss.
Die Schweiz braucht mehr Mut zu digitaler Souveränität. Denn selbst der demokratische Diskurs findet heute mehrheitlich auf ausländischen Plattformen statt.
Quantentechnologien wecken grosse Hoffnungen. Auch wenn nicht alle Erwartungen erfüllt werden können, sollte die Schweiz im internationalen Technologie-Wettlauf vorne mit dabei sein.
Der Medienkonsum hat sich während der letzten Jahre massiv gewandelt. Die Medienförderung verharrt aber in den traditionellen Strukturen, meint Kolumnistin Barbara Schaffner.