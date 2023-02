GoDaddy hat einen neuen Angriff auf seine Infrastruktur bekannt gegeben. Gleichzeitig stellt der Webhoster und Registrar fest, dass es sich um einen von mehreren Vorfällen handelt, die wohl miteinander verknüpft sind und bis ins Jahr 2020 zurückreichen.

Das Unternehmen hat die Vorfälle im Formular 10K – dem formellen Jahresbericht, den börsennotierte Unternehmen in den USA einreichen müssen – beschrieben. Der Bericht umfasst einen Angriff vom März 2020, bei dem die Zugangsdaten von etwa 28'000 Hosting-Kunden sowie die Zugangsdaten einer kleinen Anzahl von Mitarbeitenden kompromittiert wurden. Auch ein Angriff aus dem Jahr 2021 auf den gehosteten Wordpress-Service wird darin beschrieben.

Das Unternehmen fügt an, dass der aktuelle Vorfall das Ergebnis "einer mehrjährigen Kampagne einer hochentwickelten Gruppe von Bedrohungsakteuren sein könnte". Man sammle Beweise und Informationen über die Taktiken der Angreifer, um die Strafverfolgung zu unterstützen. Denn die Gruppe habe es auch auf andere Hoster abgesehen. Nach den vorliegenden Informationen sei es offensichtlich Ziel der Angreifer, Websites und Server mit Malware für Phishing-Kampagnen, die Verbreitung von Malware und andere bösartige Aktivitäten zu infizieren.

Mit rund 20 Millionen Kunden ist GoDaddy einer der grössten Registrare weltweit. An der Anzahl der registrierten Domains gemessen , ist das Unternehmen Marktführer. Im Bericht an die Börsenaufsicht fügt der Hoster an, dass die Angriffe zu keinen "wesentlichen negativen Auswirkungen auf unser Geschäft oder unseren Betrieb" geführt hätten.