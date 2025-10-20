Sense IT Solutions entsteht aus Fusion im Sensebezirk

20. Oktober 2025 um 14:42
image
Foto: Emilipothèse / Unsplash

Die zwei Freiburger Firmen Futec IT und Lehmann Computer fusionieren zu Sense IT Solutions. Das Unternehmen positioniert sich als der neue regionale IT-Dienstleister.

Zwei regionale IT-Anbieter im Kanton Freiburg bündeln ihre Kräfte: Aus Futec IT in Plaffeien und Lehmann Computer in Düdingen entsteht die Sense IT Solutions, der nach eigenen Angaben künftig grösste IT-Dienstleister im Sense- und Seebezirk. Futec war bisher vor allem für IT-Sicherheit, den laufenden Betrieb und Support zuständig, während Lehmann Computer sich unter anderem auf Komplettsysteme und Zubehör, Netzwerktechnik sowie Datenbackup spezialisiert hatte. Neu sollen zusammen rund 50 Fachkräfte die Region in den Bereichen IT-Sicherheit, Künstliche Intelligenz und IT-Projektmanagement stärken, heisst es in einer Mitteilung.
Das Unternehmen verspricht Dienstleistungen auf dem Niveau von Grosskonzernen, ohne die regionale Nähe und Flexibilität aufzugeben. Der Fokus liegt dabei auf einem "Security-First"-Ansatz: Die Mitarbeitenden verfügen über CISSP-, CEH- und CISM-Zertifizierungen sowie eidgenössische Fachausweise im Bereich Cybersecurity.
Neben der Sicherheit setzt Sense IT Solutions auf den praxisorientierten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Anwendungen sollen ausschliesslich datenschutzkonform nach Schweizer Recht (nDSG) umgesetzt werden, heisst es weiter. Damit wolle man die Vorteile von KI nutzbar machen, ohne sensible Daten an externe Systeme preiszugeben.
Die Geschäftsleiter Roger Lehmann und Joel Raemy betonen, das neue Unternehmen wolle Verantwortung für die Region übernehmen: "Wir sind im Sensebezirk zu Hause, aber weltweit vernetzt", sagen sie. Neben der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und Lehrstellen sollen Aufträge gezielt an lokale Partner vergeben werden.

