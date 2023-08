Servicenow ernennt neuen Zentraleuropa-Chef

Markus Ehrle ist ab sofort Vice President EMEA Central von Servicenow und damit für die DACH-Region und Osteuropa verantwortlich. Ehrle folgt auf Detlef Krause, der zum President APAC des Unternehmens befördert wird, teilt das Unternehmen mit.

Ehrle kommt von Salesforce, wo er in den letzten 12 Jahren verschiedene Führungspositionen innehatte, zuletzt als Senior Vice President Sales Germany und Mitglied des DACH-Managementteams. Davor arbeitete er unter anderem für SAP, IBM und Netscape.

"Als erfahrene und angesehene Führungspersönlichkeit in der Branche, ist Markus bestens geeignet, um unser Potenzial für Unternehmen in Central EMEA zu erschliessen, während wir gleichzeitig unser Geschäftsfeld sowie unser Team weiter ausbauen", erklärt Cathy Mauzaize, President EMEA, in der Mitteilung. In seiner neuen Rolle sei Ehrle für die Wachstumsförderung, den Ausbau von Partnerschaften und Kundenbeziehungen sowie des Servicenow‑Teams in der Region verantwortlich.