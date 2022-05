Sevitec und Zigware gehen in Primesoft auf

Wie Primesoft mitteilt, treten seit diesem Monat auch die beiden anderen Unternehmen der Primesoft-Firmengruppe, Sevitec und Zigware, unter der gemeinsamen Dachmarke Primesoft auf.

Die Primesoft-Gruppe wurde vor 2 Jahren von den 3 Unternehmen gegründet . Seither habe man intensiv daran gearbeitet, eine gemeinsame Organisation und Kultur zu schaffen. Die Durchführung von Projekten und die Betreuung der Kunden würden nun durch firmen- und länderübergreifende Mitarbeiterteams erfolgen, schreibt das Unternehmen.

Von der vereinfachten Struktur und der Fokussierung auf die Dachmarke erhofft sich die Primesoft-Gruppe effizientere Prozesse und eine Stärkung ihres Marktauftritts. Dies sei insbesondere auch im hoch kompetitiven Arbeitsmarkt von grosser Bedeutung.

Primesoft hat sich auf Softwareentwicklung, Vorlagensoftware und Trainings auf Grundlage von Microsoft-Technologien spezialisiert. Zum Angebot gehören auch die Standardprodukte Brandic, Brandic 365 und Oneoffixx. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben gegenwärtig rund 40 Mitarbeitende an 3 Standorten in der Schweiz (Eschlikon und Baar) und in Deutschland (München).