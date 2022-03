Shift-Konferenz: Wie passen künstliche Intelligenz und Ethik zusammen?

Am 7. April findet die Shift 2022 statt, die Konferenz zur digitalen Ethik. Wie im vergangenen Jahr verzichten die Veranstalter auf eine physische Durchführung, es sollen aber dennoch Möglichkeiten zum Networking angeboten werden.

KI in der Verwaltung

Das Programm dreht sich um KI (Künstliche Intelligenz). So beleuchtet Katharina Zweig, Informatik-Professorin an der Technischen Universität Kaiserslautern, in ihrer Keynote Chancen und Herausforderungen für Innovation in KI. Sophia Ding sowie Belinda Müller vom Beratungshaus AWK sprechen über die Quantifizierung von Fairness für KI-Systeme. Nicht zuletzt demonstriert Anna Mätzener, Leiterin von Algorithm Watch in der Schweiz, ein Tool für den Einsatz von KI in der Verwaltung.

Im Zuge von Predictive Policing und Precobs ist auch das Referat von Monika Simmler vom Kompetenzzentrum für Strafrecht und Kriminologie der Uni St. Gallen vielversprechend. Simmler spricht über Algorithmen in Polizeiarbeit und Strafrechtspflege und darüber, wie weit die Schweiz in dem Bereich ist.

Das vollständige Programm zur #shift2022 findet sich hier

