Sicherheit im Fokus: Deine Cyber Security Karriere bei Swisscom

Bist du bereit mit uns für mehr Sicherheit zu sorgen?

In einer vernetzten, digitalisierten Welt schaffen wir Sicherheit für unsere Mitarbeitenden, Partner*innen und Kund*innen. Um sie zu schützen, nutzen wir modernste Technologien, bauen auf unsere umfassende Infrastruktur und leben eine konsequente Sicherheitskultur. Wir MACHEN die digitale Welt sicherer – wir sprechen nicht nur darüber, wir tun es auch. Trotzdem bleiben wir realistisch und sind uns bewusst, dass die sichere vernetzte Welt kein Zustand, sondern eine Reise ist. Swisscom, als führende Grösse in der Informations- und Telekommunikationsbranche, erkennt die Bedeutung robuster Sicherheitssysteme und bietet daher eine breit gefächerte Auswahl an Cyber Security Positionen an. In unserer dynamischen Rolle als Bindeglied zwischen Technologie und Sicherheit bieten wir ein facettenreiches Spektrum an Karrieremöglichkeiten im Bereich Cybersicherheit. Das umfasst unter anderem Stellen im Consulting, Incident Response Team oder weitere Positionen im Security Operations Center (SOC).

Wir legen grossen Wert auf die kontinuierliche Entwicklung unserer Mitarbeiter*innen und stellen umfassende Benefits bereit – von flexiblen Arbeitsmodellen bis hin zu Weiterbildungsmöglichkeiten.

Unsere moderne Arbeitsumgebung und die Gelegenheit, mit führender Technologie zu arbeiten, machen uns zu einem attraktiven Arbeitgeber.

Unsere Mitarbeiterin Justine arbeitet bei uns als Security Analyst. Wie beschreibt sie die Arbeit im Security Bereich bei Swisscom?

"Im B2B-Bereich zeichnet sich unser tägliches Engagement für Geschäftskund*innen aus dem Bereich Unternehmenssicherheit durch eine konsequent auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Arbeit aus. Wir bemühen uns, durch die ständige Anwendung innovativer Cybersicherheitstechnologien und die aufmerksame Beobachtung aufkommender Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Was unseren Ansatz noch angenehmer macht, ist unser eingespieltes Team, in dem Dynamik, Motivation und Verantwortungsbewusstsein die Grundpfeiler unseres gemeinsamen Erfolgs sind. Jeder von uns trägt dazu bei, ein professionelles Umfeld zu gestalten, das die persönliche Entwicklung und das Erreichen unserer gemeinsamen Ziele fördert."