Sicherheitsexperte wird Schweiz-Chef bei Proofpoint

Proofpoint beruft einen neuen Country Manager für die Schweiz und Österreich. Das Cybersecurity-Unternehmen hat Christian Fahlke per Januar 2023 zum Geschäftsleiter der beiden Länderniederlassungen befördert. Er ist ab sofort für die Neukundengewinnung sowie für die Entwicklung des regionalen Partner-Ökosystems verantwortlich, so eine Mitteilung. Zuvor war er schon 7 Monate als Senior Named Account Manager für das Unternehmen tätig. Mit dem neu ernannten Country Manager wolle man in den Regionen noch weiter expandieren.

Seinem Linkedin-Profil zufolge verfügt Fahlke über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT- und Security-Branche. Während seiner Karriere arbeitete er unter anderem als Sicherheitsexperte bei IBM, als Country Manager für Check Point und als Regional Sales Manager Alps für Imperva. Auch Juniper gehörte zu einer seiner Stationen. Dort wurde für ihn die Stelle des Commercial Account Managers für die Schweiz und Österreich neu geschaffen. In dieser Position galt er als erster Kontakt, Berater und Schnittstelle für alle Juniper-Kunden der beiden Länder. Vor seinem Wechsel zu Proofpoint war er noch als Major Account Manager bei F5 Networks beschäftigt.

"Ich freue mich darauf, Proofpoints preisgekrönte, innovative Lösungen im Markt zu positionieren, die Organisationen in der Region dabei helfen, sich in einer komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungslandschaft zurechtzufinden, um ihr Geschäft und ihre Kunden besser zu schützen", sagt Fahlke.

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen bietet Cloud-basierte Cybersecurity-Lösungen und beschäftigt derzeit rund 3600 Mitarbeitende. Eigenen Angaben zufolge zählt es 8000 Kunden weltweit. 2020 betrug der Umsatz mehr als eine Milliarde US-Dollar, heisst es auf der Proofpoint-Website.