Siemens investiert in Deutschland 500 Millionen

Der Industriekonzern Siemens will eine halbe Milliarde Euro in neue Fabriken und Anlagen in Deutschland investieren. Das kündigte der Vorstandsvorsitzende Roland Busch zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an. "Diese Investition ist ein starkes Signal für den Innovations- und Produktionsstandort Deutschland. Die hochmoderne Fertigung, die in Erlangen entsteht, ist ein gutes Beispiel, wie unsere Wirtschaft in die klimaneutrale Zukunft geht – als starkes Industrieland mit guten zukunftsfähigen Arbeitsplätzen", sagte Scholz dazu. Die Investitionen sollen die Produktionskapazität bis im Jahr 2029 um 60% erhöhen. Am Standort in Deutschland werden aber nicht sofort neue Arbeitsplätze geschaffen, wie 'Reuters' berichtet.