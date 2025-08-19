Simap erhält bald neue Funktionen

Simap.ch kündigt neue Funktionen an. Diese sollen auf der Beschaffungsplattform ab dem 10. September abends mit Release 1.4 zur Verfügung gestellt werden. Damit verbunden ist auch ein geplanter Betriebsunterbruch an dem Tag zwischen 18.30 Uhr und voraussichtlich 19.30 Uhr.

Zu den neuen Funktionen gehören unter anderem eine Erinnerung an die Einreichefrist. Anbieter, die Dokumente zum Einreichen hochgeladen, aber noch nicht eingereicht haben, werden 24 Stunden vor Ablauf der Eingabefrist per Mail sowie mit einer Nachricht auf Simap informiert.

Mehr Informationen in der Historie

Neu werden auch elektronische Signaturen auf eingereichten Dokumenten geprüft und das Prüfergebnis angezeigt. Weiter verspricht der Verein Simap zahlreiche Optimierungen im Handling der Plattform sowohl für Beschaffungsstellen wie auch für Anbieter. Benutzende sollen neu auch umfangreiche Informationen zu vergangenen Aktionen und Abläufen abrufen können.

Die neue Beschaffungsplattform ging im Juli 2024 mit dem Projekt KISSimap online. Sie startete in einer abgespeckten Version mit geplanten Erweiterungen in drei Releases, die ursprünglich bis Mitte 2025 vorgesehen waren.

Zuschlag an Unic widerrufen

Im März 2025 hat der Verein aber den ursprünglichen Zuschlag an Unic widerrufen. "Die Entwicklung der neuen nationalen Beschaffungsplattform im Rahmen des Projekts KISSimap.ch erwies sich bekanntermassen als aufwendiger als ursprünglich angenommen. Entsprechend wird das vorgesehene Budget mit der Fertigstellung der Realisierungseinheit 1 voraussichtlich Ende 2025 erschöpft sein", erklärte Vereinspräsident Hans-Peter Wessels gegenüber inside-it.ch.

Deshalb habe man sich mit Unic darauf verständigt, das gemeinsame Projekt mit der Vollendung der Realisierungseinheit 1 zu beenden. Der Inhalt der Realisierungseinheiten 2 bis 4 sowie der Zeitplan für deren Umsetzung sollen Gegenstand einer Neuausschreibung sein, die derzeit noch in Vorbereitung ist.