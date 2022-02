Simultane E-Banking-Störung bei 5 kanadischen Grossbanken

Wie 'Bleepingcomputer' berichtet, gab es am gestrigen 16. Februar gleichzeitige Störungen im E-Banking von gleich 5 kanadischen Grossbanken. Kunden beklagten sich, dass sie keinen Zugang zum E-Banking oder Mobile Banking erhielten oder keine Transaktionen machen konnten. Auch beim Bezug von Bargeld an Automaten scheinen manchmal Probleme aufgetreten zu sein.

Laut 'Bleepingcomputer' waren die Royal Bank of Canada (RBC), BMO (Bank of Montreal), Scotiabank, TD Bank Canada und die Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) betroffen. Die Störungen waren zwischen 5 und 6 Uhr Abends Ortszeit (Eastern Time) am intensivsten. Sporadische Probleme wurden aber auch noch Stunden später gemeldet.

Anzahl von Störungsmeldungen auf Downdetector in den letzten 24 Stunden. Zeitleiste GMT. Grafik: Inside IT

Ein Sprecher der RBC räumte "technische Probleme in unserem online und mobile Banking" ein. Die anderen Banken bestätigten die Probleme nicht, obwohl sie auf downdetector.com deutlich sichtbar waren und sich Kunden auch im Internet beschwerten.

Zur Ursache diese simultanen technischen Probleme bei gleich 5 Banken gibt es anscheinend noch keine Hinweise. Von einem Cyberangriff scheint gegenwärtig niemand auszugehen.