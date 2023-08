Sind Sie bereit für das neue Datenschutzgesetz?

Am 1. September tritt das totalrevidierte Datenschutzgesetz in Kraft – das ist heute in 10 Tagen. Unternehmen und Organisationen hatten genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Schliesslich wurde es vom Parlament vor fast 3 Jahren verabschiedet.

Das Wichtigste in Kürze

Neu wird eine Meldepflicht bei bestimmten Datenschutzverstössen eingeführt. Man muss also reagieren und kann solche Fälle nicht liegen lassen. Darüber hinaus kann der Datenschutzbeauftragte (Edöb) von Amtes wegen tätig werden und persönliche Bussen von bis zu 250'000 Franken aussprechen.

Unklar ist, wie schlagkräftig das um 8 Stellen erweiterte Team des Datenschutzbeauftragten sein wird. "Die beschränkten Ressourcen des Edöb sind die grösste Schwäche des neuen Gesetzes”, sagte Steiger. Handkehrum geistert in der Branche das Gerücht umher, dass der Edöb bereits jetzt Datenschutzverstösse sammelt, um in der Zeit nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ein paar Exempel statuieren zu können.

Bereits auf gutem Weg ist die Krankenkasse Swica, wie uns Fabian Ringwald, CIO, und Jérôme Egli, Head of Compliance & Privacy, im Podcast erzählt haben . Wir haben mit den beiden über Verantwortlichkeiten und geleistete Aufwände gesprochen. Erfahren Sie in der Episode, was das Datenschutzgesetz in der Praxis für viele Unternehmen bedeutet.