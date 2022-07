SIX erhält einen neuen Leiter Banking Services

Marco Menotti habe sich entschieden, SIX per Ende Juli 2022 zu verlassen, teilt das Unternehmen mit. Menotti kam 2018 von der UBS zu Six und leitete dort den Bereich Banking Services, zum dem unter anderem Bargeld, Geldautomaten, Debit, Mobile Services sowie die Open-Banking-Plattform "Blink" gehören. Er war Mitglied der Konzernleitung.

Menotti wolle sich eigenen Projekten und Startups widmen, heisst es in der Mitteilung. Sein Nachfolger als Leiter Banking Services wird per 1. August Dieter Goerdten. Dieser stiess 2018 als Head Products & Solutions zu SIX und war zuvor unter anderem für Boxcon, Postfinance und UBS tätig. Er arbeite seit über 20 Jahren für Schweizer Banken "an der Entwicklung und Lancierung von innovativen Produkten und Dienstleistungen", so die Mitteilung. "Seit seinem Eintritt bei SIX ist er ein wichtiges Mitglied des Managementteams von Marco Menotti." Goerdten nimmt ab August auch Einsitz in der Konzernleitung.

Jos Dijsselhof, CEO von SIX, sagt in der Mitteilung: "Im Namen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung von Six möchte ich Marco für sein enormes und unermüdliches Engagement für SIX danken." Die Schweiz verfüge auch dank Menotti über eine "hervorragende, moderne und zukunftsgerichtete Infrastruktur im Bereich des Zahlungsverkehrs". Gleichzeitig freue er sich darüber, "dass wir die Nachfolge von Marco Menotti aus den eigenen Reihen besetzen konnten".