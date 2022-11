SIX lagert das Management seiner Mainframes aus

Atos übernimmt das Management der Mainframe-Systeme von SIX. Der Betreiber der Schweizer Finanzmarktinfrastruktur wird über die nächsten 5 Jahre auf den französischen Tech-Konzern vertrauen. Der Vertrag sei rund 10 Millionen Franken schwer, hält Atos in einer Mitteilung fest.

Bislang hat SIX die Mainframes intern betreiben und betreut, dies wird nun ausgelagert. Die Hard- und Software gehöre weiter dem Unternehmen, Atos betreibe die Infrastruktur nun aber als Managed Platform Service, erklärt SIX auf Anfrage von inside-it.ch. Bis Mitte 2023 gebe es eine Transitions-Phase, während derer die Betriebsverantwortung weiterhin beim Schweizer Börsenbetreiber liege.

Im Rahmen des Outsourcings wechseln einige Mainframe-Spezialisten von SIX zu Atos, heisst es vom Techkonzern. Wie gross das interne Team ist und wieviele Beschäftigte wechseln, will die Firma nicht preisgeben. Sie unterhält Mainframes mit einer Rechenleistung von mehr als 10'000 MIPS, wie es von SIX heisst. MIPS steht für Millionen Anweisungen, die pro Sekunde verarbeitet werden können.